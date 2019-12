Отказ от говядины может спасти планету, - ученые

Согласно оценкам исследователей, одна пятая общемирового объема парниковых газов возникает по причине пищевого производства, сырьем для которого является домашний скот. Кроме того, чтобы выращивать корм для скота и пасти его, нужны вода и земля.

Лучшим вариантом для всей планеты мог бы стать полный отказ от мяса, но для многих это слишком большая жертва, пишет американский журнал Smithsonian. В то же время, существует компромисс: можно перестать есть говядину, потому что именно ее производство влечет за собой на удивление сокрушительные последствия.

Ученые из Колледжа Барда, Института имени Вейцмана и Йельского университета взялись за решение этой задачи, провели исследования и опубликовали их результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Свое внимание они сосредоточили на животных в американской системе производства пищевых продуктов.

Ученые рассчитали затраты на питание по каждому классу животных: мясные быки и коровы, свиньи, мясные куры, куры-несушки и дойные коровы.

Они использовали собранные американскими министерствами сельского хозяйства, внутренних дел и энергетики с 2000 по 2010 годы данные о площади земель, о воде и об азотных удобрениях, чтобы определить, к какой нагрузке на экологию приводит откорм всех этих животных. Затем они стандартизировали собранные данные по объему калорий, содержащихся в определенном количестве молока, яиц, говядины, свинины и птицы.

Результаты оказались ожидаемыми, хотя и несколько озадачивающими. В плане нагрузки на окружающую среду свинина, птица, молочные продукты и яйца не очень вредны, определили авторы исследования. А вот говядина требует намного больше ресурсов, нежели любая другая белковая пища. Ученые посчитали, что по сравнению с остальными источниками питания для производства говядины нужно в 28 раз больше земли, в шесть раз больше удобрений и в 11 раз больше воды. Вдобавок — примерно в пять раз более высокие выбросы парниковых газов.

Чтобы продолжить эту цепочку сопоставлений, ученые провели расчеты и по некоторым основным сельскохозяйственным культурам. В целом, если вести подсчеты на основе калорий, то выращивание картофеля, пшеницы и риса требует в от двух до шести раз меньше ресурсов, чем производство свинины, птицы, молочных продуктов и яиц.

Авторы исследования признают, что их расчеты далеки от совершенства, однако считают, что результаты создают солидную базу данных для того, чтобы помочь потребителю в принятии решений о рационе питания. «Ключевой вывод — что на производство говядины уходит на порядок больше ресурсов, чем на другие виды животной продукции — весьма достоверен и надежен в существующих обстоятельствах, — заключают авторы исследования. — Таким образом, исследование проливает свет на многочисленные природоохранные преимущества от небольших и довольно простых в осуществлении изменений в диете, а также указывает на чрезвычайно высокую затрату ресурсов на производство говядины».

Иными словами, наибольшую пользу нашей планете приносит полный отказ от продуктов животного происхождения, но даже отказ исключительно от говядины может стать эффективным компромиссом для тех, кто думает об окружающей среде, но не хочет жертвовать удовольствием от употребления в пищу мяса животных.