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Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
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Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов

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Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов

Диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника поручил правительству президент Украины Владимир Зеленский указом № 874 в понедельник, которым он утвердил принятое в этот день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

«Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение», — такое поручение получил Кабинет министров.

Помимо того правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Среди других поручений Кабмину — разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России в Украину (среди них уголь, нефть и нефтепродукты — Ред.).

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Правительство должно также организовать проверки состояния соблюдения в 2017 — 2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.

Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа по теме энергобезопасности, в том числе от 1 мая, которым было поручено «Нафтогаз Украины» подать в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале-марте 2014 года.

газ, нефть, уголь, Владимир Зеленский
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