Зеленский поговорил с новой главой Еврокомиссии о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с началом работы нового состава Еврокомиссии и пожелал успехов в реализации намеченных приоритетов, сообщает пресс-служба главы государства.
«Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться», — отметил глава украинского государства в разговоре с главой Еврокомиссии.
Зеленский заверил фон дер Ляйен в неизменности евроинтеграционного курса Украины и проинформировал о результатах активизации реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина-ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и ЕС о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале 2020 года.
Глава Еврокомиссии подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.
Кроме того, они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский сообщил фон дер Ляйен о ходе подготовки к встрече в Нормандской формате.
Глава Еврокомиссии со своей стороны заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета», — отметила она.
Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляйен посетить Украину в ближайшее время.
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