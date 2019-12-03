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Зеленский поговорил с новой главой Еврокомиссии о поддержке Украины

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Зеленский поговорил с новой главой Еврокомиссии о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поздравил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с началом работы нового состава Еврокомиссии и пожелал успехов в реализации намеченных приоритетов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться», — отметил глава украинского государства в разговоре с главой Еврокомиссии.

Зеленский заверил фон дер Ляйен в неизменности евроинтеграционного курса Украины и проинформировал о результатах активизации реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина-ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и ЕС о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале 2020 года.

Глава Еврокомиссии подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский сообщил фон дер Ляйен о ходе подготовки к встрече в Нормандской формате.

Глава Еврокомиссии со своей стороны заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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«Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета», — отметила она.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляйен посетить Украину в ближайшее время.

Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский
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