Китай и Турция лидируют по числу арестованных журналистов

В 2019 году в связи с профессиональной деятельностью были арестованы не менее 250 журналистов по всему миру. К таким выводам в своем докладе пришел Комитет защиты журналистов (CPJ).

Уголовные дела подобного рода чаще всего возбуждались в Китае и Турции, третье место по количеству арестованных журналистов разделили Саудовская Аравия и Египет, говорится в докладе. За ними в рейтинге следует Эритрея, затем Вьетнам и Иран.

При этом в CPJ указывают. что число преследуемых журналистов сократилось, в 2018 году CPJ насчитывал 255 человек, а двумя годами ранее — 273. Связано это в том числе с позицией турецких властей. Как считают в комитете, в Анкаре прислушались к международной критике и стали реже закрывать неугодные издания.

Комитет утверждает, что большинство журналистов столкнулись с обвинениями в «антигосударственной» деятельности, однако в этом году до 30 человек обвинили в распространении «фейковых новостей». Антилидером в этом плане стал Египет, где местные власти активно задерживали людей за распространение ложной информации.

В России, по данным CPJ, под стражей находятся семь журналистов, четверо из них были задержаны из-за работы в Крыму, где они освещали ситуацию с положением крымских татар.

В целом авторы исследования отмечают, что в большинстве случаев журналистов задерживают по политическим причинам, из-за освещения событий в их собственных странах. Например, в Китае блогеров сажали за якобы провоцирование беспорядков в Гонконге.

При этом в CPJ указывают, что статистика по задержанным и заключенным журналистам относится лишь к тем случаям, когда люди преследовались именно из-за их профессиональной деятельности.