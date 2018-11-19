В Риме запретили купаться в фонтанах и одеваться Цезарем

Власти Рима приняли новый закон, согласно которому жителям и гостям итальянской столицы отныне нельзя употреблять алкоголь по ночам в общественных местах, а также купаться и наряжаться Цезарем, сообщает The Local.
Чиновники отметили, что потратили на принятие новых законов несколько десятков лет.
«Люди в костюмах Цезаря ужасно раздражают туристов, ряженые ведут себя крайне назойливо. Отныне штраф за подобный маскарад — 400 евро», — заявили власти Рима.
«Впервые за 72 года мы рады представить вам новые правила поведения в городе, сформулированные городской полицией», — добавили чиновники.
Теперь за распитие алкоголя в общественном месте после 22 часов придется заплатить 150 евро (а продавцу спиртного — 280 евро). Плавание в фонтанах обойдется весельчакам в 900 евро.
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