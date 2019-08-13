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Как политический кризис толкает Италию к дефолту

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Как политический кризис толкает Италию к дефолту

Опасения экспертов начинают сбываться. В Италии все-таки разразился правительственный кризис. К нему плавно и, скорее всего, управляемо привел страну лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Друг Путина», последовательно выступающий за снятие санкций с России, а во внутренней политике — прославленный борец с нелегальными мигрантами, посоветовавший на днях актеру Ричарду Гиру приютить беженцев «на своих виллах», а не ввозить их в Италию, Сальвини уцепился за формальный повод.

Им стал законопроект о строительстве железнодорожной магистрали между итальянским Турином и французским Лионом, инвестиции в которой Италии оцениваются до 10 млрд евро. Его поддержала партия «Лига», однако против проекта проголосовало движение «Пять звезд».

Это не единственное и совсем не ключевое разногласие между «Лигой» и «пятизвездочниками», однако именно за него смог уцепиться Сальвини, чтобы спровоцировать правительственный кризис.

«Одиннадцать месяцев мы работали над законами, которые служат во благо итальянцев. Но в последние два-три месяца что-то сломалось», — заявил Сальвини на митинге в Сабаудии.

По его словам, он известил премьера Джузеппе Конти о ситуации и предложил «дать слово итальянцам». При этом Сальвини также пригрозил вывести министров из кабинета, если парламентские слушания по вотуму недоверия правительства будут отложены до следующей недели.

Провокация вполне себе удалась. В итоге итальянский сенат соберется во вторник, 13 августа, чтобы определить дату голосования по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству.

При этом большинство и международных и итальянских экспертов предполагают, что расчет Маттео Сальвини может оказаться вполне верным. Рейтинг прославленного борца с беженцами из Африки, который ранее отказался выполнить требования Брюсселя и уменьшить дефицит бюджета страны, поскольку это ударило бы по благосостоянию итальянцев, а также повысить пенсионный возраст и увеличить НДС, только вырастет.

Так что выборы Сальвини и «Лига», вполне возможно, выиграют. Однако это приведет Италию к еще большей конфронтации с Брюсселем и в целом к непредсказуемому финалу для страны.

Судя по данным официальной статистики, ситуация в экономике страны выглядит не лучшим образом. ВВП почти не растет. Согласно данным Еврокомиссии, ВВП Италии вырос в 2018 году на 0,9%, и, согласно прогнозам, в 2019 году экономика вырастет всего на 0,1%.

Весьма тревожные и цифры по бедности в стране. Так, в 2018 году 1,8 миллиона домохозяйств в стране жили в «абсолютной нищете», подсчитало ранее национальное статистическое агентство. Это составляет около 5 млн человек или 8,4% населения. Также в условиях относительной бедности живут еще более 3 млн человек.

При этом государственный долг Италии второй по величине в ЕС после Греции. Госдолг страны превышает 2 трлн евро и составляет 132% ВВП. По мнению Брюсселя, такая задолженность представляет собой существенный источник уязвимости для экономики всей еврозоны.

Еврокомиссия уже угрожала начать дисциплинарную процедуру против Италии. В частности, может быть ужесточен контроль со стороны ЕК за бюджетными тратами и государственными заимствованиями и установлены четкие финансовые рамки, которые ограничат действия национального правительства.

При этом за невыполнение договоренностей Италию может ожидать штраф в размере 1% ВВП, блокировка структурных фондов и доступа к Банку европейских инвестиций.

Однако у Сальвини другие приоритеты, чем у Брюсселя. Похоже, грозящие стране санкции его совсем не тревожат, и он продолжит стимулировать экономику совсем не теми методами, что ждут от него в ЕС.

Так, в повестке Сальвини — затратный законопроект о едином налоге, являющийся основным обещанием политика электорату. По оценкам, его принятие может обойтись бюджету страны в сумму примерно €30-40 млрд.

При этом у экспертов весьма пессимистичные прогнозы насчет будущего Италии. «Мы все знаем, что в Италии грядет очередной кризис, вопрос лишь в том, когда он случится», — писало ранее агентство Bloomberg.

«Мы движемся по сценарию потенциального дефолта», — говорит Лоренцо Кодоньо, основатель LC Macro Advisors.

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Так что Италия может очень быстро попасть в очень непростую ситуацию, в которой в ходе недавней острой фазы долгового кризиса в еврозоне оказывались Греция, Ирландия, Португалия, Кипр — или объявлять дефолт, или просить ЕС и МВФ о финансовой помощи, соглашаясь на их требования реформ и жесткой экономии под неусыпным контролем кредиторов.

Рынки между тем уже отреагировали на политический кризис в Италии. Так, индекс FTSE Italia Mid Cap обвалился в понедельник на торгах 12 августа на 300 пунктов (минус 0,84%), а индекс Италия-40 просел на 0,53%. При этом в красной зоне завершили торги и все другие европейские индексы.

Италия, дефолт, Маттео Сальвини
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