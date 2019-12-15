В Кремле прокомментировали заявление Пристайко о миротворцах ООН на Донбассе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном возврате Киева к идее ввода миротворцев ООН на территорию самопровозглашенных «республик» Донбасса.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — сказал Песков.

14 декабря Пристайко, выступая на телевидении, сообщил, что Киев может вернуться к этой идее, если поймет, что урегулировать конфликт в рамках минских соглашений не удается. «Когда мы поймем, что.. Россия упирается по каждому пункту „Минска-2“, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — пояснил он. Пристайко добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса.