Названа победительница конкурса «Мисс Америка»

Камилль Шрайер из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.
Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов — отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.
Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года «работать» мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.
В прошлом году организаторы объявили, что перестанут оценивать женщин по их внешнему виду и, в частности, отменили дефиле в купальниках.
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