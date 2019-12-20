В США повысят возраст покупки табачных изделий до 21 года

Конгресс принял решение повысить минимальный возраст приобретения табачных изделий, включая электронные сигареты, с 18 до 21 года. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
По ее информации, решение нашло свое отражение в новом госбюджете, одобренном накануне Сенатом. Оно вступит в силу в сентябре будущего года. Отмечается, что данная мера получила поддержку крупнейших табачных компаний Altria Group и Reynolds American Inc, а также основного производителя электронных сигарет в стране — компании Juul Labs.
Данная норма уже действует в 19 штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас, однако в других минимальный возраст приобретения табачных изделий ниже. Сейчас установленный федеральным правительством порог составляет 18 лет.
В ноябре этого года власти США сообщили о намерении запретить продажу электронных сигарет лицам младше 21 года. Инициатива была выдвинута президентом США Дональдом Трампом. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, произошедший в результате тяжелого респираторного заболевания, а сейчас эксперты говорят о более 50 умерших по тем же причинам.
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