В «Газпроме» признали, что заплатят Украине $3 млрд

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража. Об этом журналистам сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству „Газпром“ и „Нафтогаз“ подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — сказал Миллер.

Он добавил, что «соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража».