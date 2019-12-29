Путин поговорил с Трампом по телефону про террористов

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора глава РФ, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая якобы помогла предотвратить теракты в России.
Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.
О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории РФ, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.
В декабре 2017 года Путин уже благодарил Трампа за информацию о планах боевиков напасть на Казанский собор.
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