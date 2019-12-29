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Путин поговорил с Трампом по телефону про террористов

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Путин поговорил с Трампом по телефону про террористов

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора глава РФ, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая якобы помогла предотвратить теракты в России.

Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.

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О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории РФ, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

В декабре 2017 года Путин уже благодарил Трампа за информацию о планах боевиков напасть на Казанский собор.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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Комментарии (1)
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Гость
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dima fdhdfh
dima fdhdfh 15 часов 38 минут назад

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