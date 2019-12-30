Четырехдневные газовые переговоры в Вене завершились

Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», — написал он на своей станице в Фейсбук.