Госсекретарь США подтвердил свой визит в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в начале года совершит визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом он написал в Twitter.

«С нетерпением жду поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США по всей Европе и Центральной Азии» — написал Помпео.

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует провести 3 января в Киеве встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что целью визита является «подтверждение Соединенными Штатами поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины».

В Украине Помпео также планирует встретиться с религиозными деятелями, представителями гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить ситуацию в области прав человека, «инвестиционный климат и программу реформ правительства». Кроме того, госсекретарь США посетит Михайловский Златоверхий монастырь, где почтит память погибших на Донбассе.

Ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что на начало января 2020 года запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майк Помпео.