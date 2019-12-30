Украина подписала с «Газпромом» мировое соглашение

Украина и ПАО «Газпром» подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
«Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию», — написал он на своей странице в Фейсбук.
Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра Дениса Малюськи, от Газпрома — замглавы правления ПАО Елены Бурмистровой.
Лещина добавил, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, к которым стремилась Украина».
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