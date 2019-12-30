Зеленский не будет забирать у Медведчука звание заслуженного юриста

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с инициативой лишить главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» почетного звания за «ненадлежащую защиту с его стороны Василия Стуса и других диссидентов».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит законных оснований лишить главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины. Об этом говорится в ответе главы государства на петицию, автор которой выступил с соответствующей инициативой.
В ответе президента, размещенном на его официальном сайте, сказано, что действующее законодательство «предусматривает два основания для лишения награжденного государственной награды Украины: приговора суда об осуждении лица за тяжкое преступление и персональные санкции за осуществление террористической деятельности. Такие санкции, добавил президент, утверждаются указом главы государства на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. «Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента не поступали», — подчеркнул Зеленский.
Ранее на сайте президента появилась петиция с инициативой лишить Медведчука почетного звания за «ненадлежащую защиту с его стороны Василия Стуса и других диссидентов». Петиция набрала 25 тыс. подписей необходимых для ее рассмотрения главой государства.
Василий Стус — украинский поэт, диссидент. С 1972 по 1979 год он отбывал наказание в СССР за «антисоветскую агитацию и пропаганду». В начале 1980 года Стус был вновь осужден за антисоветскую деятельность. Его адвокатом был назначен юрист и будущий политик Виктор Медведчук. Суд признал Стуса виновным в «антисоветской деятельности и пропаганде». Его приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.
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