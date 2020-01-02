За неуплату алиментов выезд за границу запретили 120 тысячам украинцев

В базах данных пограничников на начало 2020 находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, присутствие в базе неплательщиков алиментов может стать препятствием выезда за границу.

«Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеется ли ограничений в выезде за пределы Украины», — говорится в сообщении.