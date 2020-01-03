«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд «Интерсити+» во Львов на 11-13 января

«Укрзализныця» назначила дополнительный скоростной поезд класса «Интерсити+» 755/756 Киев — Львов — Киев на 11-13 января 2020 года.

Как сообщается на сайте ж/д компании, поезд будет курсировать из Львова 11 и 12 января, из Киева — 12 и 13 января.

Дополнительный скоростной поезд № 755 будет отправляться из Киева в 00:15 и прибывать во Львов в 5:47 с остановкой на ст. Коростень (01:47-01:48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 будет отправляться в 23:00 и прибывать в Киев в 05:50 с остановкой на ст. Коростень в 03:56-03:57.

Как сообщалось, дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 755/756 Киев — Львов также будет курсировать из Киева 4, 5 и 8 января, из Львова — 4, 7 января.