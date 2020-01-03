НБУ назвал причины избытка валюты на рынке

Существенное превышение предложения валюты над спросом в 2019 году обусловлено несколькими факторами. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.
Как отметили в НБУ, увеличению предложения способствовал рост интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также наращивание экспорта, прежде всего за счет увеличения производительности и соответственно больших физических объемов поставок товаров.
«Благоприятная ситуация на валютном рынке — не случайность, а следствие реформ последних лет, восстановления макрофинансовой стабильности и последовательной экономической политики. Заложенный для устойчивого экономического роста фундамент является хорошей базой для дальнейшего привлечения иностранных инвестиций (сначала портфельных, а затем и в реальный сектор) и наращивания украинского экспорта», — говорится в сообщении.
Как напомнили в НБУ, в 2019 году чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние 14 лет и второй в целом в истории независимой Украины. Больше было лишь в 2005 году. Тогда чистая покупка валюты НБУ составила 10,5 млрд долларов, из которых 4,3 млрд было получено от приватизации «Криворожстали».
Для сравнения: в 2016-2018 гг. этот показатель колебался в пределах 1,3-1,6 млрд долларов, а в 2011-2015 гг. НБУ наоборот только тратил валюту из резервов для поддержания курса гривни.
Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.
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