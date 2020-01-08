В Турции официально запустили «Турецкий поток»

В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает Анадолу.
Как сообщается, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, «Турецкий поток» превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски.
Напомним, 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку».
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