В Турции официально запустили «Турецкий поток»

В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает Анадолу.

Как сообщается, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, «Турецкий поток» превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски.

Напомним, 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку».