Мировые цены на нефть поднялись

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром выросли в цене до 65,84 доллара за баррель. Об это сообщает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,03 доллара за баррель, прибавив 0,70%.