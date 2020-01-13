В Украине продолжается аномально теплая зима

Во вторник и среду в Украине сохранится сухая погода, ночью и утром синоптики иногда прогнозируют туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

14-15 января сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, 15 января в западных областях до 9° тепла.

Сухая погода сохранится в Киеве и 14-15 января, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.