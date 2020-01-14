В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы

Жители Парижа снова вышли на акцию протеста против предложенной правительством страны пенсионной реформы после решения властей об отказе от самого критикуемого положения законопроекта.

Как передает РИА Новости, днем во вторник в столице Франции началось очередное шествие противников реформы. В этот раз маршрут демонстрации пролегает по левому берегу Сены: от станции метро Эколь Милитер (VII округ) до станции Рю-дю-Бак (VII округ). Протяженность пути составит примерно 3,5 километра.

Участие в шествии принимают более тысячи человек: от студентов до людей более старшего возраста. Среди протестующих — медики, учителя, сотрудники отелей, почтальоны и представители других профессий.

Атмосфера на акции спокойная, нарушителей порядка, которыми на многих акциях выступают представители радикальных движений, в толпе не видно. Тем не менее, на некоторых участках пути пешей процессии дежурят усиленные наряды полиции и спецназ.

Напомним, что пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта — метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.

В минувшую субботу, 11 января, премьер-министр Эдуар Филипп в письме к профсоюзам сообщил, что власти временно отказываются от положения, согласно которому полную пенсию можно было получить лишь при достижении 64 лет вместо 62.