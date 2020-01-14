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Премьер Великобритании выступил против референдума о независимости Шотландии

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Премьер Великобритании выступил против референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил во вторник письмо первому министру Шотландии Николе Стерджен, в котором выступил против ее требования о наделении Шотландии правом на проведение нового референдума о независимости.

«Вы и ваш предшественник дали личное обещание, что референдум 2014 года станет единственным голосованием за поколение. Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты этого референдума», — указывается в тексте письма, опубликованного Джонсоном в Twitter.

В документе также указывается, что новое голосование по данному вопросу лишь продолжит политическую стагнацию Шотландии, которая продолжается в стране около десятилетия из-за кампании по выходу этого региона из состава Соединенного Королевства.

В декабре Стерджен официально попросила Лондон предоставить Эдинбургу законное право проведения референдума о независимости региона, обосновав это результатами прошедших парламентских выборов, на которых Шотландская национальная партия (ШНП) завоевала 48 из 59 возможных для региона депутатских мандатов, что на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

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Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Великобритания, Шотландия
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