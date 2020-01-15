Кабмин установил новые зарплаты для министров и их заместителей

Кабинет министр принял решение установить новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников.
Об этом сообщает народный депутат ЕС Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.
«Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников. Итак основные изменения:
1. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада в два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).
2. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.
3. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а руководитель уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн», — пишет Гончаренко.
Также Гончаренко цитирует решение правительства по поводу премий. Сообщается, что первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министру, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться премия в двух видах:
1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министрам премьер-министром, а первым заместителям министров — соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;
2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.
При этом руководители Минкульта получили «под елочку» сотни тысяч зарплаты.
В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
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