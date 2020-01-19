Посольство Украины потребовало от Лондона убрать трезубец из списка символов экстремизма

Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения. Об этом диппредставительство написало в воскресенье в Twitter.
«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — говорится в сообщении посольства.
Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 января 2020 г.
Документ, на который ссылается диппредставительство Украины, был распространен в 2019 году. В нем в разделе «татуировки» приводится рисунок на теле с изображение трезубца. Картинка сопровождена подписью: «Украинский трезубец (националистический)».
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