Бывший нардеп Микитась пытался бежать из страны

При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил бывший журналист Сергей Лещенко.

Он напомнил, что 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. 4 октября суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября меру пресечения изменили и экс-депутата Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Заплатив, он вышел из СИЗО.

В прошлый парламент Микитась избрался благодаря «сетке», апробированной на округе в Черниговской области его соратником Сергеем Березенко.