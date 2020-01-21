Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола к 13,5 годам тюрьмы

Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР во вторник приговорил к 13,5 года лишения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию, он также должен заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $292 тыс. по текущему курсу).

Мэн Хунвэя обвинили в коррупции и превышении служебных полномочий. Как утверждает следствие, находясь на государственном посту он получил взятки в размере 14,46 млн юаней ($2,12 млн). 7 октября 2018 года власти Китая сообщили о задержании Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а Министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

В конце марта 2019 года руководство Китая исключило его из рядов коммунистической партии, уволив с государственных постов. Согласно заявлению Государственного надзорного комитета, Мэн Хунвэй признан виновным «в серьезных нарушениях партийной дисциплины», 24 апреля Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении его под стражу.