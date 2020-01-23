В Deutsche Bahn отрицают, что будут 10 лет управлять «Укрзализницей»

Немецкий концерн Deutsche Bahn собирается оказывать консультативные услуги компании «Укрзализныця», подписание договора о намерениях запланировано на начало февраля, в нем будут прописаны подробности. Об этом заявила в четверг в ответ на запрос ТАСС представитель пресс-службы немецкой компании Керстин Экштайн.

«Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать „Укрзализныця“ по предпринимательским и техническим вопросам», — сообщила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли также речь об «управлении» железными дорогами, Экштайн сказала: «Речь идет о консалтинге».

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство передаст «Укрзализныцю» концерну Deutsche Bahn на 10 лет в управление.