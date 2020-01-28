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Disney снимет ремейк мультфильма о Бемби

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Disney снимет ремейк мультфильма о Бемби

Кинокомпания Disney начинает работу над ремейком мультфильма «Бемби», классическая экранизация которого вышла в 1942 году.

Как сообщает издание Deadline, вслед за «Королем львом», ставшем одним из самых кассовых проектов и собравшем в мировом прокате 1,66 млрд долларов, студия приняла решение переснять «Бемби». Мультфильм будет представлен в цифровом формате, где кадры живой природы с помощью графики будут сочетаться с анимированными персонажами.

Среди сценаристов проекта — Женева Робертсон-Дворет и Линдси Бир, создатели картин «Капитан Марвел» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Продюсером мультфильма станет компания Depth of Field, которая работает над ремейком «Пиноккио».

Классический мультфильм про олененка вышел на экраны в 1942 году. Он был снят по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена и повествует об оленёнке по имени Бемби — «Принце леса», его первых шагах, трагической смерти матери, встречи с отцом, первой любви и поединке за нее. Мультфильм получил три номинации на премию «Оскар» — лучшая песня, лучшая оценка и лучший звук.

«Бэмби» был любимым мультфильмом самого Уолта Диснея.

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Компания Disney многие годы занимается перезапуском проектов студии, вышедших в разные годы.

Так, студия представила экранизации сказок «Золушка», «Малефисента» (новое представление сказки «Спящая красавица»), «Питер Пен», «Красавица и чудовище», «Книга джунглей» и многие другие. Несмотря на критику со стороны общественности, выступающей против ремейков культовых проектов, все работы стали кассовыми для Disney.

Disney, Бемби
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