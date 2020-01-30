Задержаны три человека, предложившие взятку в $5 млн за назначение директора ОПЗ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали трех человек, которые пытались дать взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).
«Следствием установлено, что осенью 2019 года указанные лица предложили главе Фонда государственного имущества Украины 5 млн долларов США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО „Одесский припортовый завод“, 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием», — сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что расследование было начато в ноябре 2019 года по заявлению главы ФГИ.
Злоумышленники были задержаны непосредственно после предоставления первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс.
На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении по ст. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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