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НАБУ уведомило о подозрении участников схемы разворовывания ОПЗ

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НАБУ уведомило о подозрении участников схемы разворовывания ОПЗ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении четырех участников преступной схемы, причинившей АО «Одесский припортовый завод» ущерб в суме 93,3 млн грн.

В числе подозреваемых — доверенное лицо народного депутата Украины VIII созыва, заместитель директора и начальника отдела ОПЗ, а также владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети Facebook.

«Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору — ИФ), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия — Ред.) УК Украины», — указывается в сообщении.

Как установило следствие, в марте-декабре 2015 года доверенное лицо народного депутата организовало схему, согласно которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее выбранной компании по ценам ниже рыночных. Частная компания якобы перепродавала продукцию иностранным компаниям из реального сектора по рыночным ценам, но на самом деле поставки продукции совершал непосредственно ОПЗ.

В результате ОПЗ недополучил прибыль на сумму около 93,3 млн грн.

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На данный момент должностные лица ОПЗ задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местоположение других подозреваемых не установлено.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

НАБУ, ОПЗ
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