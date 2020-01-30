Помпео назвал Китай угрозой и заявил о желании сотрудничать с Россией

США ищут области, в которых они могли бы сотрудничать с РФ, в том числе совместно давая отпор терроризму. Об этом заявил в четверг на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы пытаемся найти те области, где мы могли бы работать вместе с Россией. Я сотрудничал с моими российскими коллегами из разведывательной сферы в области борьбы с терроризмом. Была проделана хорошая работа, хотя область для такого сотрудничества была существенно ограничена, — сказал Помпео. — Необходимо помнить, что это страна, обладающая ядерным потенциалом. Мы должны учитывать подобные вещи по мере того, как мы начинаем готовиться к переговорам о заключении нового поколения соглашений о контроле над вооружениями и обеспечении безопасности Европы и мира».

Китай же госсекретарь США назвал «центральной угрозой современности».