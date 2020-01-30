SkyUp собирается открыть в этом году 30 новых рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в 2020 году планирует открыть более 30 новых рейсов в Италию, Грецию, Португалию, Испанию, Израиль, Болгарию, Грузию и Кипр.

Об этом говорится в отчете, который предоставила пресс-служба авиакомпании.

«Уже весной-летом география полетов начнет расширяться за счет более 30 новых направлений из Киева и регионов — в Италию (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеция-Терме, Неаполь, Бари, Пиза, Римини), Грецию (Закиф, Корфу, Ираклион), Португалию (Лиссабон), Испанию (Барселона), Израиль (Тель-Авив), Болгарию (Бургас), Грузию (Батуми, Тбилиси), Кипр (Ларнака)», — говорится в сообщении.

Также в 2020 году компания планирует пополнить свой авиапарк двумя самолетами Boeing.