«Борисполь» расконсервирует терминал F: туда переезжает SkyUp

Украинский лоукостер SkyUp меняет базовый аэропорт на международный аэропорт «Борисполь». Об этом сообщила авиакомпания в Facebook.

Так, с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в новом терминале F аэропорта «Борисполь».

Как уточнили в SkyUp, это не повлияет на график запланированной полетной программы — рейсы будут выполнять без существенных изменений.

В новый аэропорт рейсы перенесут постепенно, о чем пассажиров предупредят заблаговременно, пояснили в компании.

SkyUp выбрала аэропорт «Киев» для базирования весной прошлого года. Однако еще на презентации по поводу создания авиакомпании было заявлено, что перевозчик планирует выполнять рейсы из обоих столичных аэропортов.

Напоминим, что терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту — для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров.

В настоящий момент в аэропорту «Борисполь» для обслуживания пассажиров используется только терминал D. Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года.

«Борисполь» сообщал о готовности обслуживать авиакомпанию Ryanair в ныне законсервированном терминале «F», как только тот обеспечит выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки.