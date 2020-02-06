«Укрпочта» установила в отделениях терминалы для снятия наличных

Более 3 тысяч автоматизированных отделений «Укрпочты» оборудовали терминалами для снятия наличных без комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что терминалами оборудованы отделения в областных центрах и населенных пунктах с более 2 тысяч жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы.
«Укрпочта», как крупнейшая сеть автоматизированных отделений, стремится предоставлять популярные среди клиентов услуги. Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в «Укрпочте», — заявила директор департамента финансового бизнеса «Укрпочты» Юлия Мороз.
Пользователи услуги могут получить сумму от 50 грн до 10 000 грн за одну операцию.
При этом комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016