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Рада при заблокированной трибуне начала второе чтение законопроекта о рынке земли

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Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

«На ваше рассмотрение предлагается законопроект № 2178-10. Поскольку ваш покорный слуга не может вести заседание Верховной Рады, я передаю слово первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины для ведения заседания Верховной Рады Руслану Алексеевичу Стефанчуку», — заявил во время пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.

Народные депутаты от фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» продолжают блокировать трибуну президиума, однако дают возможность выступить парламентариям для обсуждения законопроекта.

Отметим, что депутаты приступили к обсуждению поправок к законопроекту о рынке сельхозземель только после принятия решения о продлении сессионного дня на полтора часа — до 19:30, исключив тем самым «земельную ночь», которую ранее предрекал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Заседание ведет вице-спикер Руслан Стефанчук, поскольку лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10), который в частности предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли.

После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

28 декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

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В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю — только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Верховная Рада, рынок земли
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