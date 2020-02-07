Минэкономики хочет потратить 20 млрд в рамках антикризисных мер для экономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает пакет антикризисных мер для экономики, в частности расширенное финансирование программ в размере 20 млрд грн, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов по итогам отчета в парламентском комитете по вопросам экономразвития.
«Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение — рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса», — написал он в Facebook в пятницу.
Министерство создает координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий и аналитических центров. Он должен наработать возможные программы поддержки отрасли, отметил министр.
«В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки возобновления металлургии», — отметил Милованов.
Среди главных вызовов для промышленности он назвал устаревшее оборудование, переориентацию рынков сбыта и внедрение налога на углеродные выбросы в ЕС.
«Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС — под угрозой, поскольку из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность», — указал Тимофей Милованов.
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