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Аваков назвал Сытника идиотом и пожалел

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Аваков назвал Сытника идиотом и пожалел

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник «ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других».

Об этом глава МВД написал в Твиттер.

Очевидно реагируя на слова Сытника о том, что администиративное дело, из-за которого директор НАБУ попал в реестр коррупционеров, — это месть со стороны министра за «дело рюкзаков», Аваков в своем микроблоге перешел на личности, употребляя в частности слова «дурак» и «идиот».

«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра — ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:

Возбудить пару тройку фейковых дел самому
Написать в ДБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.
Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.
Написать в спортлото.

Тогда все поймут — идиот. А идиотов — жалко, им надо помогать», — написал он.

Ранее Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. По его словам, административное дело в отношении него — продолжение истории с рюкзаками от министра, который «жаждет мести».

Арсен Аваков, Артем Сытник
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Пятница, 7 февраля 2020
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