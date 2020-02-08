Во Франции пять новых случаев заражения коронавирусом

Четверо взрослых и один ребенок во Франции заразились коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен на пресс-конференции в субботу, передает BFMTV.

Заболевшие были госпитализированы в Гренобле, Лионе и Сент-Этьене. По словам Бузен, новые случаи заболевания коронавирусом являются «кластером» — когда все пациенты заразились от одного человека.

О первом пациенте с новым коронавирусом во Франции стало известно 7 февраля. Им был гражданин Великобритании, который прилетел во Францию из Сингапура 24 января и остановился в коммуне Ле-Контамин-Монжуа на востоке страны.

Все остальные заразившиеся — близкие и родственники британца, они жили в одном шале. Они были госпитализированы, их клиническое состояние не вызывает опасений. Бузен сообщила, что сейчас региональный департамент здравоохранения начинает выявлять случаи контакта носителей коронавируса.