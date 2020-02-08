Зеленский сфотографировался с Папой Римским и попросил помочь с освобождением пленных

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане обсудил с Папой Римским Франциском мир в Украине.

«Папа Римский Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после „Норманди“ в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине», — написал Зеленский на странице в Твиттер в субботу.

Офис президента обнародовал ряд фотографий с аудиенции Зеленского у понтифика.