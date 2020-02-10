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Пять частных банков присоединятся к программе кредитов под 5-9%

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Пять частных банков присоединятся к программе кредитов под 5-9%

Пять банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%») как потенциальные уполномоченные банки.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также в ведомстве прокомментировали заявление главы правления Райффайзен Банк Аваль Александра Писарука, о том, что Райффайзен хотел бы присоединиться к программе, но «не получил проект договора с правительством».

По мнению Минфина заявление Писарука не совсем корректно, т.к решение об участии банков принимает фонд, а не Кабмин.

«Условия участия одинаковые для всех банков, информация об этих условиях изложена в порядке предоставления финансовой государственной поддержки, который был утвержден постановлением Кабмина», — пояснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

По словам Гашева, работа по подписанию договора на участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с представителями Райффайзен Банк Аваль в частности ведется с 29 января 2020 года.

«Мы предоставили все необходимые объяснения о процедуре присоединения и ознакомили с условиями кредитования по программе „Доступные кредиты 5-7-9%“. От Райффайзен Банк Аваль нам не поступало дополнительных вопросов или комментариев о потребности в дополнительных разъяснениях по программе или условий участия в ней. По результатам проведенной Фондом и банком работы 5-го февраля Фонд направил Райффайзен Банка Аваль проект типового договора, перечень необходимых документов и подробную информацию о программе. Комментариев или возражений к этим документам со стороны банка в Фонд не поступало», — сказал Гашев.

Также по словам Гашева, Фонд будет рад приветствовать Райффайзен Банк Аваль и другие финучреждения среди уполномоченных банков программы.

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Напомним, четыре государственных банка — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

банки, доступные кредиты
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