Американцы верят в победу Трампа на следующих выборах

Большинство граждан США полагают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут.
Согласно исследованию, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% полагают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.
Между тем, лишь 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он «должен быть переизбран». 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома «должен быть кто-нибудь другой». Остальные не определились с ответом.
Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016