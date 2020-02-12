Американцы верят в победу Трампа на следующих выборах

Большинство граждан США полагают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут.

Согласно исследованию, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% полагают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.

Между тем, лишь 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он «должен быть переизбран». 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома «должен быть кто-нибудь другой». Остальные не определились с ответом.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.