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Трамп и Путин стали самыми известными политиками в мире

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Трамп и Путин стали самыми известными политиками в мире

Индекс известности президента США Дональда Трампа в 2019 году составил 89 пунктов, президента России Владимира Путина — 84 пункта, показал глобальный опрос ассоциаций независимых исследовательских агентств Gallup International.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов — ее индекс известности составил 77 пунктов, один пункт ей уступил папа римский Франциск. В пятерку лидеров также вошел президент Франции Эмманюэль Макрон (73 пункта).

Среди 13 мировых лидеров, о которых респондентов спрашивали, наименее известен оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди (индекс 54), его опередили президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и президент Ирана Хасан Роухани (60).

Наибольшую симпатию жители Земли по-прежнему испытывают к папе римскому Франциску: благоприятно к нему относятся 53% опрошенных, неблагоприятно — 23%, таким образом, его индекс симпатий составил плюс 30 процентных пунктов, показал опрос. Папа римский третий год подряд является лидером по этому показателю.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон также продолжают вызывать позитивное отношение в мире — плюс 15 п.п. и плюс 7 п.п. соответственно. Уровень симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину остался на уровне 2018 года, это минус 12 п.п. (благоприятно к нему относятся 36% опрошенных, неблагоприятно — 48%). Отношение респондентов к президенту США улучшилось с минус 30 до минус 27 п.п.

Отрицательное отношение к Трампу отмечается практически во всех регионах мира, за исключением Африки (плюс 8 п.п.) и Индии (плюс 45 п.п.). Самыми низкими являются оценки, полученные им на Ближнем Востоке и в Западной Европе. Больше всего Трампу симпатизируют жители Вьетнама и Нигерии (по 72% сторонников), Албании (70%). Меньше всего 45-го президента США любят в Иордании — 92% недовольных американским президентом, Сирии и Германии — по 87% недовольных.

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Путин в Индии также пользуется симпатией и опережает там Трампа — у главы российского государства плюс 47 п.п. Благоприятное отношение к Путину зафиксировано в России, Индии, Западной Азии, Африке. Меньше всего ему симпатизируют в США (минус 60 п.п.) и в Восточной Европе (минус 50 п.п.). Больше всего у российского лидера поклонников в Казахстане (86%), Сербии (85%) и Армении (80%), хуже всего к нему относятся в Иордании (90%), Финляндии (85%) и Южной Корее (81%). В США и Германии отрицательно относятся к Путину по 70% опрошенных, в Великобритании — 75%.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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