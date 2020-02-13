Глава Amazon купил особняк за рекордные $165 млн

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос купил у продюсера и создателя звукозаписывающей Geffen Records Дэвида Геффена дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сумма сделки, проведенной без участия агентов, стала рекордной для недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах.

Безос считается самым богатым человеком в мире. По данным Forbes, его состояние составляет $131,3 млрд. По оценке агентства Bloomberg, состояние основателя компании Amazon превышает $132 млрд.

Предыдущий рекорд по сделкам с недвижимостью был установлен в конце прошлого года: старший сын миллиардера Руперта Мердока и исполнительный директор 21st Century Fox Лахлан Мердок заплатил примерно $150 млн за поместье Chartwell в районе Бель-Эйр (Калифорния).

Площадь купленного Безосом поместья Warner Estate составляет около 9 акров (3,6 га). Дом был спроектирован в 1930-х годах для президента американского киноконцерна Warner Bros. Джека Уорнера. На участке есть обширные террасы, сады, несколько гостевых домов, теннисный корт и поле для гольфа, уточняет WSJ.

«Я бы сказал, что это один из самых красивых домов в мире, не говоря уже о Лос-Анджелесе», — рассказал изданию местный риелтор Курт Раппопорт. По данным WSJ, предыдущий владелец Дэвид Геффен купил поместье в 1990 году за $47,5 млн — на тот момент рекордная сделка.

По словам источника WSJ, знакомого с этой сделкой, компания Безоса Bezos Expeditions (владелец издания The Washington Post и благотворительного фонда миллиардера), также купила в качестве «инвестиции» за $90 млн еще один земельный участок в Лос-Анджелесе. Ранее он принадлежал соучредителю корпорации Microsoft Полу Аллену, который умер в 2018 году в результате осложнений онкологического заболевания.

Ранее в этом году, по данным WSJ, Безос купил три квартиры на Пятой авеню в Нью-Йорке за $80 млн, их общая площадь превышает 1500 кв. м. По данным Realtor.com, у Безоса есть также поместье площадью свыше 12 тыс. га в Медине (штат Вашингтон), ранчо в западном Техасе и два объекта недвижимости в Вашингтоне.