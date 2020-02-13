Войти
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
энергетика
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
резонанс
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Глава Amazon купил особняк за рекордные $165 млн

176
Глава Amazon купил особняк за рекордные $165 млн

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос купил у продюсера и создателя звукозаписывающей Geffen Records Дэвида Геффена дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сумма сделки, проведенной без участия агентов, стала рекордной для недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах.

Безос считается самым богатым человеком в мире. По данным Forbes, его состояние составляет $131,3 млрд. По оценке агентства Bloomberg, состояние основателя компании Amazon превышает $132 млрд.

Предыдущий рекорд по сделкам с недвижимостью был установлен в конце прошлого года: старший сын миллиардера Руперта Мердока и исполнительный директор 21st Century Fox Лахлан Мердок заплатил примерно $150 млн за поместье Chartwell в районе Бель-Эйр (Калифорния).

Площадь купленного Безосом поместья Warner Estate составляет около 9 акров (3,6 га). Дом был спроектирован в 1930-х годах для президента американского киноконцерна Warner Bros. Джека Уорнера. На участке есть обширные террасы, сады, несколько гостевых домов, теннисный корт и поле для гольфа, уточняет WSJ.

«Я бы сказал, что это один из самых красивых домов в мире, не говоря уже о Лос-Анджелесе», — рассказал изданию местный риелтор Курт Раппопорт. По данным WSJ, предыдущий владелец Дэвид Геффен купил поместье в 1990 году за $47,5 млн — на тот момент рекордная сделка.

По словам источника WSJ, знакомого с этой сделкой, компания Безоса Bezos Expeditions (владелец издания The Washington Post и благотворительного фонда миллиардера), также купила в качестве «инвестиции» за $90 млн еще один земельный участок в Лос-Анджелесе. Ранее он принадлежал соучредителю корпорации Microsoft Полу Аллену, который умер в 2018 году в результате осложнений онкологического заболевания.

Читайте также: Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса объяснил, почему доллар лучше Bitcoin

Ранее в этом году, по данным WSJ, Безос купил три квартиры на Пятой авеню в Нью-Йорке за $80 млн, их общая площадь превышает 1500 кв. м. По данным Realtor.com, у Безоса есть также поместье площадью свыше 12 тыс. га в Медине (штат Вашингтон), ранчо в западном Техасе и два объекта недвижимости в Вашингтоне.

Джефф Безос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 февраля 2020
Среда, 12 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016