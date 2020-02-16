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Индекс доллара США демонстрирует лучшие показатели с 2015 года

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Индекс доллара США демонстрирует лучшие показатели с 2015 года

Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими валютами мира, сообщает Bloomberg.

Рейтинг агентства Dollar Spot Index отслеживает динамику курса доллара по отношению к 10 других валют, представляющих важность с точки зрения торговли и ликвидности: евро, японских иен, британских фунтов, канадских и австралийских долларов, швейцарских франков, китайских юаней, индийских рупий, мексиканских песо и южнокорейских вон.

Bloomberg отмечает, что доллар вырос в цене вопреки прогнозам аналитиков. С конца декабря его индекс укрепился на 1,9% в частности из-за того, что инвесторы решили не делать рискованных вложений на фоне распространения китайского коронавируса. Кроме того, валюта укрепилась из-за стабильных экономических показателей США и доходности американских облигаций, стоимость которых остается высокой, несмотря на снижение процентных ставок.

В начале 2015 года индекс доллара в рейтинге Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 2,79%, но в течение следующих лет курс продолжал падать. Наиболее сильный обвал годового старта валюты агентство фиксирует в 2018 году, тогда доллар упал почти на 4%.

Аналитик из Invesco Asset Management Арнаб Дас считает, что ослабление доллара могло бы повлиять на «восстановление» глобальной экономики, а другие эксперты предполагали, что рост курса доллара повлечет за собой подъем для экономики других стран. Однако, как отмечает агентство, ситуация вокруг китайского вируса ударила по сырьевым рынкам и сказалась на курсе валют, зависящих от этой сферы (например, норвежской кроны и австралийского доллара).

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Bloomberg также указывает, что по отношению к доллару евро опустился до самого низкого показателя в течение почти трех лет после того, как статистика зафиксировала сокращение промышленного производства в ЕС и ослабление экономики Германии. Аналитик Бен Эмонс из Medley Global Advisors считает, что в ближайшие годы производительность и инвестиции будут находиться на очень низком уровне. Эмонс добавляет, что слабые перспективы роста экономики помешают Европейскому центральному банку поднять ключевую ставку, из-за чего доллар по отношению к евро укрепится сильнее.

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