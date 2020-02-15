Американский министр заявил о неспособности России достроить «Северный поток - 2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северный поток — 2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
В конце декабря Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост премьер-министра РФ, заявил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, а санкции Вашингтона приведут лишь к тому, что на строительство «Северного потока — 2» понадобится «немного чуть больше времени».
«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет таких технологий», — сказал сегодня глава Минэнерго. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.
По его словам, власти США не раз говорили, что Европа должна сократить свою энергетическую зависимость от России и вместо этого покупать сжиженный природный газ (СПГ) у Соединённых Штатов. «Американцам досадно, что Германия в частности и другие страны Евросоюза в такой степени полагаются на русских», — сказал он.
Напомним, что в конце 2019 года в силу вступили санкции США против подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После этого трубоукладчик «Северного потока-2» — швейцарская компания Allseas Group SA — приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда.
Несмотря на это, в «Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» будет полностью введен в эксплуатацию уже к концу 2020 года. Схожие сроки запуска газопровода ранее называл президент России Владимир Путин и глава Минэнерго РФ Александр Новак. Министр энергетики также допускал, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод при помощи судна «Академик Черский». До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб.
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