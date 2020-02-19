G20 прогнозирует небольшое ускорение роста мировой экономики

Министры финансов стран G20 прогнозируют небольшое ускорение роста мировой экономики в 2020 и 2021 годах, основной причиной незначительных темпов роста является влияние вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад, который будет представлен на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля.

«После признаков стабилизации в конце 2019 года ожидается небольшое ускорение темпов роста мировой экономики в 2020 и 2021 годах. Восстановлению способствуют благоприятные финансовые условия и некоторые признаки ослабления торговой напряженности», — говорится в документе.

Ранее в январе Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году.