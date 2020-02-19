Зеленский ветировал закон с резонансной табачной правкой

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый ранее Верховной Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (законопроект № 1049) без подписи, сопроводив своими предложениями.
Как сообщается на сайте парламента, законопроект, принятый 4 октября, возвращен с предложениями главы государства. При этом текст предложений пока отсутствует.
Как сообщалось, законопроект № 1049 содержал резонансную норму об установлении фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку, о которой критично высказывались бизнес-ассоциации и крупнейшие табачные производители.
Рада пыталась постановлением отменить решение о принятии во втором чтении законопроекта № 1049, однако ей не хватило голосов, и 5 февраля он был направлен на подпись президенту.
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