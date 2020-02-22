Samsung закроет завод из-за заболевший коронавирусом работницы

Samsung Electronics на два дня закроет на дезинфекцию свой завод в городе Куми в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто из-за зараженного коронавирусом работника, сообщает телеканал YTN.

Как сообщает телеканал, среди зараженных коронавирусом COVID-2019 оказалась 28-летняя работница завода Samsung Electronics в Куми, который в основном занимается разработкой и производством смартфонов. Девушка предположительно заразилась от своего молодого человека, который 9 и 16 февраля посещал службы в церкви секты «Синчхончжи».

В субботу работникам завода было отправлено сообщение, что до 24 февраля завод будет закрыт. До 25 февраля будет запрещен проход на этаж, где работала сотрудница. Работникам завода советуют не посещать места скопления народу, носить маски и уделять особое внимание профилактическим мерам.

На данный момент всего с сектой «Синчхончжи» связан 231 случай заражения коронавирусом. Цепную реакцию предположительно начала 61-летняя прихожанка церкви «Синчхончжи» в Тэгу, которая отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посещала службы, и в контакте с ней оказалась примерно тысяча прихожан. Южнокорейские власти уже поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса.

Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа «Синчхончжи» могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи. Власти намерены проверить, не приезжали ли в церковь в Тэгу члены зарубежных филиалов «Синчхончжи». По сообщениям местных СМИ в прошлом году секта основала приход в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус.

Религиозное течение «Синчхончжи», название которого переводится буквально как «Новые небо и земля», было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.