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Украина продолжает не пропускать в страну граждан РФ

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Украина продолжает не пропускать в страну граждан РФ

В аэропорту «Киев» («Жуляны») сотрудники Госпогранслужбы Украины снова отказали в пропуске в страну двух граждан России, которые работают в сфере массовой информации.

«Вчера во время оформления рейса „Минск-Киев“ пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир „искал вдохновения“ в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», — говорится в обнародованном на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье сообщении.

Тем же рейсом, говорится в информации, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове.

«А в своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев», — добавили пограничники.

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Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года. В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Отметим, что накануне выходных в «Жулянах» завернули еще трех россиян (журналистов, СММщикив, блоггеров).

Госпогранслужба, отношения с Россией
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